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Биолог рассказала о причинах возникновения «нейроковида» и «желудочного ковида»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Биолог рассказала о причинах возникновения «нейроковида» и «желудочного ковида»

Анастасия Прохорова

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона биолог Анча Баранова рассказала о причинах возникновения таких болезней, как «нейроковид» и «желудочный ковид».

По словам биолога, возникновение у пациента «желудочного ковида», «нейроковида» и других проявлений коронавирусной инфекции зависит исключительно от особенностей его организма — коронавирус поражает те органы, с которыми уже были проблемы.

— Один и тот же вирус у одного человека вызовет поражения желудочно-кишечного тракта, а у другого — неврологические проблемы, — рассказала она в интервью «Ленте.ру».

Врач также отметила, что все симптомы и проявления болезни зависят от человека и обстоятельств, при которых он заболел. Коронавирусная инфекция может поражать все системы организма, заключила биолог.

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