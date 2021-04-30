Еще 8731 случай COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В 82 регионах России выявили 8731 случай коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 30 апреля.

Среди новых пациентов 14,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались от инфекции 397 человек за сутки, выздоровели — 8406 пациентов.

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 2662 новых случая COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 725 новых пациентов. На третьем месте — Московская область, где выявили 651 случай коронавируса.

В России за все время пандемии выявили 4 805 288 случаев коронавируса. За все время в стране скончались 110 128 человек, выздоровели 4 427 946 пациентов.

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