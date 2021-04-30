ФК «Торонто» в шутку арендовал аллигатора, который приполз на тренировку команды

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Канадский футбольный клуб «Торонто» в шутку арендовал аллигатора, который прервал тренировку команды, появившись на футбольном поле. Об этом сообщили в Twitter-акаунте команды.

— ФК «Торонто» договорился с Алли Гатором о краткосрочной аренде. Добро пожаловать, Гатор, — говорится в сообщении.

BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan



The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) 🐊#WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5 — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

Напомним, что ранее на тренировку канадского футбольного клуба «Торонто» приполз аллигатор. Тренировка была на базе во Флориде. Спортсмены смогли заметить подкравшуюся рептилию, но решили остаться на поле и рассмотреть аллигатора. Работники стадиона вместе со специалистами по отлову крупных рептилий отгоняли животное.

Guy didn't get the memo about closed training 🐊



Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

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