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ФК «Торонто» в шутку арендовал аллигатора, который приполз на тренировку команды
Фото: Pixabay

ФК «Торонто» в шутку арендовал аллигатора, который приполз на тренировку команды

Кирилл Николаев

Спорт

Канадский футбольный клуб «Торонто» в шутку арендовал аллигатора, который прервал тренировку команды, появившись на футбольном поле. Об этом сообщили в Twitter-акаунте команды.

— ФК «Торонто» договорился с Алли Гатором о краткосрочной аренде. Добро пожаловать, Гатор, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на тренировку канадского футбольного клуба «Торонто» приполз аллигатор. Тренировка была на базе во Флориде. Спортсмены смогли заметить подкравшуюся рептилию, но решили остаться на поле и рассмотреть аллигатора. Работники стадиона вместе со специалистами по отлову крупных рептилий отгоняли животное.

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