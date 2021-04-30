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Арестована обвиняемая в коррупции глава отдела управления Росреестра по Подмосковью
Фото: СК РФ

Арестована обвиняемая в коррупции глава отдела управления Росреестра по Подмосковью

Иван Юминов

Происшествия

Под стражу по делу о коррупции отправлены руководитель межмуниципального отдела Росреестра в Подмосковье и ее посредник. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 30 апреля.

По версии следствия, глава ведомства вместе с посредником попыталась получить взятку от представителя нескольких компаний за помощь в постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на десять зданий в городском округе Воскресенск. Посредник получил от представителя более 800 тысяч рублей, после чего его задержали.

Руководителя ведомства и ее посредника обвиняют по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве в крупном размере».

Ранее сообщалось о том, что шесть детей погибли и 12 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае.

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