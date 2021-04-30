Три человека пострадали в ДТП с автовозом в Московской области

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Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий посёлок Менделеево, Льяловское шоссе Карта всех событий

Количество пострадавших при столкновении автовоза и легковой машины на трассе в Московской области возросло до трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 30 апреля.

— Пострадали водитель грузового автомобиля, а также водитель и пассажир легковушки, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что водитель автовоза устроил ДТП, а затем продолжил движение и врезался в стену. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль марки Ford и автовоз, груженный машинами, столкнулись на трассе в Подмосковье.

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