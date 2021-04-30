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Адвокат Жорин рассказал о ходе дела против Моргенштерна
Фото: instagram/morgen_shtern

Адвокат Жорин рассказал о ходе дела против Моргенштерна

Иван Юминов

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Дело об административном правонарушении за пропаганду наркотиков против рэпера Моргенштерна нужно рано или поздно прекратить. Об этом заявил адвокат исполнителя Сергей Жорин в пятницу, 30 апреля.

Сперва, по словам адвоката, экспертизу песен провели в столичном департаменте здравоохранения. Жорину удалось доказать, что это заключение не соответствует закону, после чего композициями исполнителя занялись в ГБУ «Московский исследовательский центр», однако специалистам ведомства не удалось провести фоноскопическую экспертизу.

Представителям рэпера отказали в этой процедуре, указав, что «не имеет значения, кто и что поет, важно, кто разместил это в интернете», добавил защитник. Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве также пока не удалось найти в текстах Моргенштерна пропаганду наркотиков, приводит слова Жорина Пятый канал.

Ранее стало известно, что УНК возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. По данным источника, поводом для этого стали клипы певца на песни «Розовое вино — 2» и Family. Рэперу могут грозить штрафы до одного миллиона рублей.

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Сергей ЖориннаркотикМоргенштерн
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