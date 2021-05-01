Эксперты завершили расследование обстоятельств смерти Диего Марадоны

Фото: instagram.com/maradona

Медицинская экспертная комиссия по расследованию причин и обстоятельств смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны подготовила доклад с окончательными выводами.

По данным местных средств массовой информации, в докладе говорится, что врачи, оказывавшие медицинскую помощь звезде футбола, действовали «неадекватно, недостаточно и неосторожно».

В комиссии также полагают, что Марадоне не обеспечили должный уход и лечение, что могло привести к его смерти.

Кроме того, эксперты установили точное время смерти экс-футболиста: во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов, сообщает телеканал TN.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

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