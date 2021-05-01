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Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В ночь на субботу, 1 мая в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 33 авиарейса.

В Домодедове шесть рейсов отменили и 16 задержали. В Шереметьеве три рейса задержаны. В аэропорту Внуково отменили шесть рейсов и задержали два рейса.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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