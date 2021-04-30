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Туроператоры закончили вывоз российских туристов из Турции и Танзании
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Туроператоры закончили вывоз российских туристов из Турции и Танзании

Анастасия Волоснова

Туризм

Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании. Об этом рассказали в Росавиации по итогам очередного заседания оперштаба.

Из Турции с начала программы вывоза возвратили на родину 73,2 тысячи россиян на 322 вывозных рейсах. Уточняется, что российские авиакомпании совершили 277 рейсов на которых в Россию возвратились более 63 тысяч пассажиров.

Еще 21,5 тысячи граждан России вернут в страну из Турции на 111 рейсах в течение мая. Уточняется, что программа действует с 15 апреля до 1 июня 2021 года.

Кроме того, в Россию возвратили туристов из Танзании.

— По данным Ростуризма, туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, — говорится в сообщении ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

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