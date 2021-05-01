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Роспотребнадзор закрыл кальянную в Новой Москве за нарушение антиковидных мер
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор закрыл кальянную в Новой Москве за нарушение антиковидных мер

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское, бульвар Веласкеса, 5к1 Карта всех событий

Столичное управление Роспотребнадзора приняло решение ограничить работу кальянной в поселении Сосенское (ТиНАО) в связи с нарушением мер и предписаний по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как уточняет ведомство, при проверке заведения, расположенного по адресу поселение Сосенское, бульвар Веласкеса, дом 5, выяснилось, что администрация не реализует комплекс обязательных санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В частности, нарушения касаются превышения предельно допустимой численности посетителей, использования средств индивидуальной защиты сотрудниками, проведения бесконтактной термометрии сотрудников перед началом работы.

Кроме того, в кальянной отсутствует сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции и средства обеззараживания воздуха, не представлены графики уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей.

В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности данного заведения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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