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Иеромонах рассказал, можно ли покупать кулич и пасху в магазине
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Иеромонах рассказал, можно ли покупать кулич и пасху в магазине

Татьяна Плотникова

Религия

Покупные кулич и творожная пасха с точки зрения религии не уступают собственноручно приготовленным блюдам. Об этом рассказал практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков).

По словам иеромонаха Феодорита, творожные пасхи, куличи, крашеные яйца являются лишь символами, «это не то чтобы что-то обязательное». Христианину важно быть крещеным, верить в Бога, причащаться и исповедоваться.

— А пища — она, как сказано в Писании, не приближает нас к Богу и не отдаляет от него. Это мы едим как символическую пищу, — отметил священнослужитель.

Иеромонах также рассказал, что, в частности, у православных греков нет куличей - у них есть пасхальный пирог с яйцом. Творожную пасху можно купить к празднику в магазине при отсутствии возможности приготовить ее самостоятельно, сообщает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты к Пасхе.

Читайте также: Свыше 300 тонн куличей произведут подмосковные пекари к Пасхе

мнение священникаПасхакулич
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