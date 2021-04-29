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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты к Пасхе
Фото: Pexels

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты к Пасхе

Евгения Владимирова

Здоровье

Представители Роспотребнадзора опубликовали в официальном аккаунте Instagram памятку о правильном выборе продуктов к Пасхе. Специалисты рассказали, сколько можно хранить яйца, каким должен быть правильный кулич и где не стоит покупать творог.

Так, при покупке стоит обращать внимание на дату сортировки яиц и их внешний вид. Качественный продукт должен быть гладким, ровным, иметь равномерный окрас и правильную форму. Яичная скорлупа должна быть целой и чистой. Специалисты отметили, что приобретать яйца в местах несанкционированной торговли не стоит.

В опубликованной памятке сказано, что столовое яйцо может храниться в холодильнике от восьми до 25 дней, диетические яйца — до семи суток. Мытые яйца могут храниться в холодильнике не более 12 дней, а вареные — всего 36 часов.

На качественном куличе не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. Верхушка кулича должна быть сухой — в противном случае продукт быстро испортится. Глазурь не должна быть липкой, не допускается наличие на ней белесого налета. Необходимо обращать внимание на дату производства продукта, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе.

По словам специалистов, качественный творог для приготовления пасхи должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах, текстура его должна быть мягкой и однородной. В нежирном твороге может выделяться сыворотка. Творог должен быть герметично упакован и иметь этикетку с указанием изготовителя, условий хранения и срока годности. Представители Роспотребнадзора не рекомендуют брать творог с рук, написано в аккаунте организации в Instagram.

Кроме того, специалисты напоминают, что хранить готовые блюда в тепле, на краю плиты или в духовом шкафу нельзя, поскольку неправильные условия хранения ускоряют процесс размножения в нем микроорганизмов.

Ранее диетолог рассказала о рецепте «здорового» кулича.

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