Дополнительные автобусы запустят в Подмосковье на Пасху и Красную горку

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Московской области будут организованы дополнительные автобусы и специальные маршруты в дни религиозных праздников — 2 мая (Пасха) и 9 мая (Красная горка). Об этом рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как уточнили в ведомстве, с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в эти дни перевозчики запустят почти 90 дополнительных автобусов на существующих и на специальных рейсах, на которых пассажиры смогут доехать до наиболее посещаемых подмосковных кладбищ и храмов.

В частности, на маршруте № 26 «станция Болшево» — Невзоровское кладбище» в Королеве 2 мая количество транспорта увеличат до четырех автобусов большого класса.

В Люберцах 2 мая на маршруте № 41 «станция «Люберцы» — Новолюберецкое кладбище» будут курсировать пять бесплатных автобусов от улицы Волковская, дом 11. Один автобус на маршруте будет работать в обычном режиме с оплатой проезда по установленному тарифу.

Кроме того, 9 мая на маршруте №41 будут курсировать четыре автобуса большого класса с платным проездом.

Также бесплатные автобусы запустят на ряде маршрутов в Реутове, Подольске и Жуковском, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что кладбища Подмосковья подготовили к посещению перед православными праздниками.

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