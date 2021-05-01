Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Индийский врач показал простой способ определения недосыпа
кадр из фильма Бойцовский клуб

Индийский врач показал простой способ определения недосыпа

Анастасия Колоскова

Здоровье

Хирург из Индии Каран Радж, который приобрел мировую популярность в TikTok своими занимательными роликами о медицине, предложил пользователям пройти простой тест, который определит, есть ли у них недосып. Для этого достаточно лишь взглянуть на несколько картинок.

Врач продемонстрировал рисунок, где изображен город. На нем видны дома, машины и пешеходы. Через несколько секунд картинка гаснет, а затем появляется вновь. Если человек не заметит разницы между первой и второй картинкой, сигнализирует о том, что у него большие проблемы с высыпанием.

В действительности первая и вторая картинки отличаются количеством домов, цветом изображенного на них автобуса и положением пешеходов на них.

@dr.karanr

Take this sleep deprivation test! ##TechTokTips ##sleep ##learnontiktok ##schoolwithdrkaran

♬ clair de lune ethereal remix - Trey Phills

— Вы это заметили? Если нет и, если вам нужно заводить будильник, чтобы вставать по утрам, если вы засыпаете, поднявшись с постели пять минут назад, и требуете кофе, чтобы прийти в себя, то это — «недосып». Вам следует больше отдыхать, — делает вывод Радж.

Врач объяснил, что подобный эффект объясняется снижением концентрации внимания у человека, который хронически не высыпается.

Ранее Каран Радж объяснил, как просыпаться бодрым.

Читайте также: Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе

врачнедосыпИндия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте