Индийский врач показал простой способ определения недосыпа

кадр из фильма Бойцовский клуб

Хирург из Индии Каран Радж, который приобрел мировую популярность в TikTok своими занимательными роликами о медицине, предложил пользователям пройти простой тест, который определит, есть ли у них недосып. Для этого достаточно лишь взглянуть на несколько картинок.

Врач продемонстрировал рисунок, где изображен город. На нем видны дома, машины и пешеходы. Через несколько секунд картинка гаснет, а затем появляется вновь. Если человек не заметит разницы между первой и второй картинкой, сигнализирует о том, что у него большие проблемы с высыпанием.

В действительности первая и вторая картинки отличаются количеством домов, цветом изображенного на них автобуса и положением пешеходов на них.

— Вы это заметили? Если нет и, если вам нужно заводить будильник, чтобы вставать по утрам, если вы засыпаете, поднявшись с постели пять минут назад, и требуете кофе, чтобы прийти в себя, то это — «недосып». Вам следует больше отдыхать, — делает вывод Радж.

Врач объяснил, что подобный эффект объясняется снижением концентрации внимания у человека, который хронически не высыпается.

Ранее Каран Радж объяснил, как просыпаться бодрым.

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