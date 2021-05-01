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Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе

Анастасия Колоскова

Здоровье

Главной ошибкой при оказании первой помощи при травмах во время отдыха на природе является отсутствие попыток оказать помощь. Об этом рассказал заместитель главного врача столичной станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов.

По его словам, люди не оказывают помощь из-за того, что боятся нести личную ответственность за последствия или же из-за того, что не знают правила оказания первой помощи. Медик порекомендовал всегда брать с собой аптечку при выезде на природу, в которой должен быть стандартный набор из перевязочных материалов, антисептиков и других изделий медицинского назначения.

— По большому счету можно воспользоваться рекомендованной для оказания первой помощи аптечкой, и на этом проблема со сбором изделий медицинского назначения будет устранена, — цитирует Давыдова РИА Новости.

Врач уточнил, что бригаду скорой помощи нужно вызывать при травмах, которые угрожают жизни. К таковым относятся, в первую очередь, обильные кровотечения, которые не останавливаются самостоятельно в течение короткого времени. Поводом для экстренного вызова врача являются также такие симптомы, как нарушения сознания или дыхания, добавил Давыдов.

Ранее врач перечислил проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть на пикнике.

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