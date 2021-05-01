Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе

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Главной ошибкой при оказании первой помощи при травмах во время отдыха на природе является отсутствие попыток оказать помощь. Об этом рассказал заместитель главного врача столичной станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов.

По его словам, люди не оказывают помощь из-за того, что боятся нести личную ответственность за последствия или же из-за того, что не знают правила оказания первой помощи. Медик порекомендовал всегда брать с собой аптечку при выезде на природу, в которой должен быть стандартный набор из перевязочных материалов, антисептиков и других изделий медицинского назначения.

— По большому счету можно воспользоваться рекомендованной для оказания первой помощи аптечкой, и на этом проблема со сбором изделий медицинского назначения будет устранена, — цитирует Давыдова РИА Новости.

Врач уточнил, что бригаду скорой помощи нужно вызывать при травмах, которые угрожают жизни. К таковым относятся, в первую очередь, обильные кровотечения, которые не останавливаются самостоятельно в течение короткого времени. Поводом для экстренного вызова врача являются также такие симптомы, как нарушения сознания или дыхания, добавил Давыдов.

Ранее врач перечислил проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть на пикнике.

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