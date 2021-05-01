Врач объяснил, когда нельзя терпеть головную боль

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Головная боль является основанием для срочного обращения за медицинской помощью при определенных условиях. Об этом рассказал врач-невролог Александр Будик.

Для определения степени боли врачи предлагают пациентам ранжировать ее по визуальной шкале от нуля до единицы. При этом ноль баллов — полное отсутствие боли,, а десятка — самая сильная боль в жизни.

При оценках в четыре-пять баллов медики советуют обойтись без медицинских препаратов, при более высоких оценках можно принять анальгетик. При этом следует учесть, что постоянный прием обезболивающего препарата может дать обратный эффект.

— Начинается лекарственно-индуцированная головная боль. В таком случае каждый прием обезболивающего вызывает новый приступ головной боли. Если человек в месяц принимает больше 15 таблеток анальгетиков, то это симптом, что таблетки сами по себе вызывают головную боль, — предупредил Будик.

В подобных ситуациях рекомендуется обратиться к неврологу, чтобы он назначил другие лекарства. Помощь специалиста необходима и в том случае, если в анамнезе пациента есть так называемые «красные флаги».

В частности, пойти к врачу следует, если головная боль возникла впервые у человека старше 50 лет, если человека любого возраста раньше беспокоила головная боль, но она стала чаще и интенсивнее, если головная боль возникла у человека с хроническими заболеваниями, если головная боль сопровождается подъемом температуры, то эти симптомы требуют обращению к врачу, рассказал невролог в интервью радио Sputnik.

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