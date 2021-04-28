Бразильские ученые рассказали, какие фрукты могут вызвать головную боль

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Группа из четырех специалистов, работающих в бразильских больницах и университетах, провела исследование девяти разных фруктов. Ученые пытались выяснить, могут ли некоторые продукты быть триггерами мигрени.

— Существуют доказательства того, что определенные продукты влияют на патогенез мигрени, препятствуя воспалению менингиальных сосудов, расширению сосудов и метаболизму глюкозы в мозге, — отметили исследователи.

Добровольцам с мигренью и головными болями напряжения давали определенный фрукт и засекали время, спустя которое произойдет приступ. В исследовании приняли участие 5100 человек, в результате у 40,3 процента испытуемых, или почти у 1600 человек, начиналось обострение спустя 8–90 минут.

На первом месте расположился арбуз: он вызвал почти 30 процентов головных болей, затем идут маракуйя, апельсин, ананас, виноград, банан, огурец, мальпигия и папайя, сообщает портал «Медикфорум».

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