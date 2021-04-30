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Врач объяснил, почему боль в горле может привести к болезням сердца
Фото: pixabay.com/ru

Врач объяснил, почему боль в горле может привести к болезням сердца

Анастасия Прохорова

Здоровье

Боль в горле может спровоцировать болезни сердца. Об этом заявил врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам медика, игнорирование боли в горле может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Лор отметил, что хронический тонзиллит влечет за собой воспаление, возникающее в почках, суставах и печени, в том числе может развиться гломерулонефрит или заболевание почек иммуновоспалительного характера. Не исключено появление миокардита или воспаления сердечной мышцы, а также бактериального миокардита и ревматоидного артрита.

— Внешне человек выглядит неплохо — крепкий, здоровый, а по факту физических нагрузок он переносить не может, — объяснил Владимир Зайцев.

Врач отметил, что если не лечиться, то тонзиллит может приобрести хроническую форму, следовательно человек может столкнуться с его негативными последствиями, передает «Ридус».

Ранее стоматолог рассказала, как безопасно сэкономить на лечении зубов.

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