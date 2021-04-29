Стоматолог рассказала, как безопасно сэкономить на лечении зубов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Регулярная профилкатика здоровья зубов в стоматологическом кабинете поможет избежать больших трат на лечение в будущем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-стоматолог Наталия Кадькалова.

— Если пациент регулярно (раз в полгода) приходит на профилактический осмотр стоматолога и на профгигиену, он может сэкономить внушительные суммы, — заверила Кадькалова.

Важно отучиться игнорировать воспаление и кровоточивость полости рта, заметила стоматолог. Безответственность может обернуться серьезными тратами в будущем, предупредила она.

— Воспалительный процесс в зубах развивается при одном условии — наличии патогенных микроорганизмов в полости рта. Когда стоматолог регулярно проводит профгигиену, вероятность развития кариеса значительно снижается, — объяснила Кадькалова.

Однако с экономией важно не перестараться, предупредила врач. По ее словам, лучше один раз потратиться на качественную услугу, чем заниматься многократным «перелечиванием» одного и того же зуба.

— Пока вы экономите на лечении, клиника тоже на чем-то экономит, например, на стерилизации, качестве материалов или образовании доктора. Вас точно устроит такая экономия? — прокомментировала эксперт.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян ни разу не обращались к стоматологу с целью профилктического приема.

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