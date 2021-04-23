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Стоматолог назвал неожиданную причину мигрени
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Стоматолог назвал неожиданную причину мигрени

Анастасия Колоскова

Здоровье

Неправильный прикус достаточно часто становится причиной мигрени. Об этом рассказала врач-стоматолог Лилия Кузьменкова, уточнив, что люди ошибаются, когда связывают боли в голове с наследственностью.

— Организм компенсирует, у него происходит адаптация. Например, если в гору нас завести, нам сначала будет трудно дышать. Точно так же и здесь. Здесь все очень зависит от того, насколько у вас работают адаптивные эффекты. Потому что может быть, что у вас нет никаких абсолютно показаний сейчас на повторное лечение. А может быть, у вас уже есть показание, например, истираемость зубов — вы ее просто не замечаете. Либо, например, головная боль. И вы не понимаете от чего она, — рассказала врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она уточнила, что научно доказан факт того, что неправильный прикус становится причиной головных болей в 60 процентах случаев.

Ранее ученые нашли причину возникновения «мозгового тумана» от COVID-19.

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