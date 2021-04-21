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Ученые нашли причину возникновения «мозгового тумана» от COVID-19
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Ученые нашли причину возникновения «мозгового тумана» от COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

Британские и швейцарские биологи узнали с помощью исследований на мышах пути проникновения коронавируса в мозг. Их результаты объясняют, почему у некоторых людей, которые переболели COVID-19, возникает «мозговой туман».

— При легкой форме COVID-19 может возникнуть инфекция мозга через обонятельную луковицу и другие нейрогенные пути. Тогда это приведет к нейронной инфекции и легкой воспалительной реакции, — говорится в исследовании.

Это, вполне вероятно, и является причиной потери запаха и вкуса, а также головных болей, которые наблюдаются у некоторых пациентов с легкой формой коронавируса.

«Мозговой туман» характеризуется рассеянностью сознания, утомляемостью, сонливостью и апатией, отмечается в тексте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

Ранее Владимир Путин поблагодарил россиян за борьбу с пандемией.

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