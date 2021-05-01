Москвичам рассказали, как поликлиники и аптеки будут работать в майские праздники
Московские аптеки и поликлиники в первые дни майских праздников будут работать по особому графику.
Так, 1–2 мая, а также 9 и 10 мая взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. С 3 по 8 мая медики будут работать с 09:00 до 18:00.
Вызвать врача на дом москвичи на майских праздниках смогут с 08:00 до 19:30. Порядок оказания помощи пациентам с коронавирусом на длинных выходных не изменится.
Травмпункты будут работать по графику работы медорганизации или круглосуточно. При этом пункты вакцинации и центры пострегистрационного исследования вакцины от COVID-19 будут работать по графику с 08:00 до 20:00.
Медпомощь детям 1–3 мая и 8–10 мая будут оказывать на дому с 09:00 до 15:00. С 4 по 7 мая врачи будут выезжать на вызовы с 09:00 до 16:00.
Детские поликлиники 3 и 8 мая будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00.
Помимо этого, 1 и 9 мая с 09:00 до 15:00 будет вестись прием в одной из женских консультаций административного округа.
График работы столичных аптек приводится отдельно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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