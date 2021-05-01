Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Один из съездов с Киевского шоссе на МКАД закроют с 2 по 12 мая
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Один из съездов с Киевского шоссе на МКАД закроют с 2 по 12 мая

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе Карта всех событий

Один из съездов с Киевского шоссе при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД закроют. Ограничения будут действовать в период с 2 по 12 мая. Об этом сообщает официальный сайт Москвы.

Уточняется, что трассу закроют в связи с ремонтными работами на транспортной развязке.

Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы запустят в Подмосковье на Пасху и Красную горку.

Читайте также: Ввод новых правил для въезда грузовиков на территорию Москвы перенесли на 15 июня

Киевское шоссесъезды с МКАДМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте