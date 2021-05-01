Один из съездов с Киевского шоссе на МКАД закроют с 2 по 12 мая

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Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе Карта всех событий

Один из съездов с Киевского шоссе при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД закроют. Ограничения будут действовать в период с 2 по 12 мая. Об этом сообщает официальный сайт Москвы.

Уточняется, что трассу закроют в связи с ремонтными работами на транспортной развязке.

Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы запустят в Подмосковье на Пасху и Красную горку.

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