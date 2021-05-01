Коронавирус выявили у 9270 человек в России за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России за минувшие сутки выявлено более 9,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в субботу, 1 мая.

В стране за последние 24 часа зафиксировали 9270 случаев коронавируса. Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки в стране 392 человека, вылечились 8637 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России выявлено 4 814 558 случаев COVID-19. За весь период скончались 110 520 человек, вылечились от коронавируса 4 436 583 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что Болгария открыла границы для россиян, сделавших прививку «Спутником V».

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