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Болгария открыла границы для россиян, сделавших прививку «Спутником V»
Фото: Pexels

Болгария открыла границы для россиян, сделавших прививку «Спутником V»

Виктория Родимкина

Туризм

Болгария открыла границы для граждан России, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутником V». Об этом рассказала исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова в субботу, 1 мая.

— С 1 мая Болгария открывает летний туристический сезон, в список вакцин, одобренных болгарским министерством здравоохранения, включена и российская вакцина «Спутник V», — сказала она.

По словам Марияны Николовой, это позволит россиянам, которые сделали прививки, а также туристам из других стран при наличии документа о вакцинации свободно въехать в Болгарию.

Министр уточнила, что в страну также допускаются туристы с отрицательным ПЦР-тестом, который был сделан за 72 часа до прибытия. Консульские службы Болгарии и визовые центры возобновят деятельность на территории России после пасхальных праздников.

Марияна Николова добавила, что София и Москва продолжают обсуждать вопрос восстановления регулярных полетов. При этом болгарская сторона заявила о своей готовности начать работу в этом направлении, на сегодняшний день ожидается решение российских властей, сообщает ТАСС.

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