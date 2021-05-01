Болгария открыла границы для россиян, сделавших прививку «Спутником V»

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Болгария открыла границы для граждан России, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутником V». Об этом рассказала исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова в субботу, 1 мая.

— С 1 мая Болгария открывает летний туристический сезон, в список вакцин, одобренных болгарским министерством здравоохранения, включена и российская вакцина «Спутник V», — сказала она.

По словам Марияны Николовой, это позволит россиянам, которые сделали прививки, а также туристам из других стран при наличии документа о вакцинации свободно въехать в Болгарию.

Министр уточнила, что в страну также допускаются туристы с отрицательным ПЦР-тестом, который был сделан за 72 часа до прибытия. Консульские службы Болгарии и визовые центры возобновят деятельность на территории России после пасхальных праздников.

Марияна Николова добавила, что София и Москва продолжают обсуждать вопрос восстановления регулярных полетов. При этом болгарская сторона заявила о своей готовности начать работу в этом направлении, на сегодняшний день ожидается решение российских властей, сообщает ТАСС.

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