Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 151 миллион

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В мире с начала пандемии количество выявленных заражений коронавирусом на утро субботы, 1 мая, превысило 151 миллион, скончались за все время более трех миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса 1 мая.

Так, число выявленных случаев COVID-19 составляет 151 397 857. В мире с начала распространения вируса количество скончавшихся достигло 3 179 927, вылечились от коронавируса свыше 128 миллионов человек по всему миру.

В списке стран с более 10 миллионами случаев коронавируса находятся США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заражений вирусом и количеству умерших от инфекции пациентов остаются Соединенные Штаты. Всего там зафиксировали более 32,3 миллиона случаев, умерли более 575 тысяч человек.

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