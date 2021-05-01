Эпидемиолог заявила о напряженной ситуации с коронавирусом в России

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Эпидемиологичская ситуация в РФ стабилизируется, но еще остается напряженной. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в субботу, 1 мая.

— Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, мы видим, что заболеваемость в последние месяцы постепенно снижается… Тем не менее эпидситуация еще напряженная, а значит расслабляться преждевременно, — сказала специалист.

По ее словам, для данного этапа эпидемического процесса в стране характерно волнообразное течение. Часто снижение заболеваемости может сменяться небольшими подъемами.

Наталья Пшеничная отметила, что ситуация зависит от следования противоэпидемическим нормам. Эпидемиолог напомнила о важности соблюдения социальной дистанции, ношения масок и использования антисептиков, сообщает РИА Новости.

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