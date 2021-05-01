Педиатр рассказала, как отличить аллергию от вируса у ребенка

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Врач аллерголог-иммунолог, педиатр Анна Шуляева рассказала, как отличить вирусную инфекцию от аллергии у ребенка, их признаки бывают схожи.

По словам медика, главное, что должно насторожить родителей, — это повышение температуры. Так, до пандемии медицинская помощь требовалась ребенку, если температура не понижалась через три дня. В нынешних условиях нужно вызвать врача при первом (даже небольшом) повышении температуры, утверждает Шуляева.

— При аллергии температуры не бывает никогда. И это самое главное различие, — цитируют аллерголога «Аргументы и факты».

Исключением из этого правила, отметила врач, являются лишь такие тяжелые случаи, как анафилаксия и необычная сыпь и отек. В таких случаях нужно вызывать экстренную помощь.

Педиатр обратила внимание на то, что другие симптомы, как, например, покраснение глаз и слезотечение могут встречаться и при вирусе и при аллергии. При этом 80 процентов конъюнктивита приходится именно на вирусные инфекции, к которым относится, в том числе, и COVID-19.

Врач подчеркнула, что определенные различия есть в кашле, который также может стать симптомом аллергии. Так, при коронавирусной инфекции кашель чаще всего сухой и надрывный, иногда он проявляется небольшими покашливаниями. При аллергической реакции кашель часто бывает влажным. Однако только специалист может правильно определить, какого характера кашель, уточнила Шуляева.

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