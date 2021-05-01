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Сильвио Берлускони выписали из больницы
Фото: youtube.com / VICE News

Сильвио Берлускони выписали из больницы

Виктория Родимкина

В мире

Бывшего премьер-министра Италии, лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони выписали из больницы, куда он попал 6 апреля. Об этом 1 мая сообщает новостной телеканал Sky Tg24.

Политик вечером 30 апреля покинул здание больницы и направился на виллу в Аркоре.

Ранее адвокаты Берлускони, которые рассматривают коррупционные дела в отношении политика, сообщили, что он оставался в больнице из-за последствий коронавируса, перенесенного в прошлом году.

За время нахождения политика в больнице его адвокаты перенесли два процесса по делу о даче ложных показаний и подкупе свидетелей.

Сильвио Берлускони уже не раз пропускал судебные заседания по состоянию здоровья.

В сентябре 2020 года политик переболел коронавирусом. Некоторое время он провел в больнице из-за осложнений.

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