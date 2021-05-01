Константин Меладзе рассекретил имя новорожденной дочери брата

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Стало известно, какое имя выбрали российские артисты Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева для своей новорожденной дочери. Пара решила пока что не разглашать эту информацию, однако секрет раскрыл брат певца, Константин Меладзе.

Продюсер в эфире программы «Люди большого города» с радостью похвастался рождением племянницы.

— Я шестой раз дядя. Назвали Агата, — цитирует Меладзе StarHit.

Третий ребенок у звездной пары родился в середине апреля. Меладзе ранее рассказал, что они с супругой не стали нанимать няню, а сами справляются с воспитанием малышки.

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