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«Девочкой надо разбавить однозначно»: фанаты пожелали Подольской снова стать мамой
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

«Девочкой надо разбавить однозначно»: фанаты пожелали Подольской снова стать мамой

Юлия Павлушова

Звезды

Российские певцы Владимир Пресняков и Наталья Подольская впервые отправились в отпуск вместе с двумя детьми. Семейство отдыхает на Мальдивах. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Поклонников Подольская порадовала новой милой фотографией. В кадре она позирует с младшим сыном Ваней, которого нарядила в синюю панамку и шортики с рыбками.

— Не все после первого решаются на второго, но понятно почему после второго идут за третьим, — подписала снимок знаменитость.

Интернет-пользователи в комментариях воодушевились этим высказыванием. Подписчики посоветовали Подольской подумать над рождением третьего ребенка. Причем многие пожелали певице стать мамой девочки.

«Девочку теперь. А лучше две девочки»; «Девочкой надо разбавить однозначно»; «Вам обязательно нужно девочку», — написали комментаторы.

Ранее Подольская рассказала, как познакомилась с Пресняковым.

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МальдивыВладимир ПресняковНаталья Подольская
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