Девушка упала на рельсы метро на станции «Арбатская»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Арбатская Карта всех событий

Девушка упала на рельсы на станции метро «Арбатская» в центре столицы. Об этом в субботу, 1 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Машинист электропоезда успел затормозить перед пострадавшей. Источник уточнил, что девушку подняли на платформу и передали бригаде медиков для осмотра.

Ранее на центральном участке Арбатско-Покровской линии метрополитена Москвы увеличили интервал движения поездов из-за человека на путях.

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