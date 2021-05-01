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Девушка упала на рельсы метро на станции «Арбатская»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Девушка упала на рельсы метро на станции «Арбатская»

Марина Найденкова

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, метро Арбатская Карта всех событий

Девушка упала на рельсы на станции метро «Арбатская» в центре столицы. Об этом в субботу, 1 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Машинист электропоезда успел затормозить перед пострадавшей. Источник уточнил, что девушку подняли на платформу и передали бригаде медиков для осмотра.

Ранее на центральном участке Арбатско-Покровской линии метрополитена Москвы увеличили интервал движения поездов из-за человека на путях.

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Метроспасениепадение пассажира на рельсы
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