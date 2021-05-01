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Поезда не ходят от станции «Киевская» до «Курской» на синей ветке столичного метро
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Поезда не ходят от станции «Киевская» до «Курской» на синей ветке столичного метро

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, метро Арбатская Карта всех событий

На центральном участке Арбатско-Покровской линии метрополитена столицы увеличен интервал движения поездов. Об этом в субботу, 1 мая, сообщил официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что это связано с тем, что на путях станции «Арбатская» находится человек.

По этой же причине поезда временно не едут до станций «Киевская» и «Курская». В обратном направлении движение организовано с увеличенными интервалами.

Позже стало известно, что движение поездов на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график.

Ранее сообщалось, что зеленая ветка метро приняла 30 процентов пассажиров после закрытия участка «Дубровка» — «Волжская».

Читайте также: Один из съездов с Киевского шоссе на МКАД закроют с 2 по 12 мая

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