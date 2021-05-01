Зеленая ветка метро приняла 30 процентов пассажиров после закрытия участка «Дубровка» — «Волжская»

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Около 30 процентов от числа пассажиров столичного метро воспользовались для поездок в центр Замоскворецкой линией после закрытия участка салатовой ветки в связи с проведением работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Многие пассажиры выбрали самый надежный и удобный вариант для поездок в центр — через Замоскворецкую линию, всего здесь проехало 30 процентов от общего количества пассажиров, — цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что некоторые пассажиры предпочитают добираться в центр, пересев на станции «Волжская» на автобус КМ2, следующий вдоль линии метро. В ведомстве уточнили, что всего за утро бесплатные автобусы перевезли более 17 тысяч пассажиров, а маршрутом КМ2 воспользовались почти в девять раз больше пассажиров, чем КМ1.

Напомним, участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена прекратил работу с 1 по 23 мая в связи с проведением работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии.

В период закрытия участка салатовой линии метро будут работать бесплатные маршруты автобусов КМ. Они станут курсировать по трем маршрутам: КМ1 — от станции метро «Волжская» до метро «Текстильщики», КМ2 — от «Волжской» через станцию МЦД Люблино, метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки», КМ3 — от метро «Печатники» через «Кожуховскую» до станции «Дубровка».

Ранее стало известно, что строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить до конца 2022 года.

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