Врач рассказал, можно ли спасти пациента на четвертой стадии рака

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Врач рассказал, как развитие медицины поменяло подход к лечению рака. Теперь стало возможно спасти пациента даже на четвертой стадии заболевания. Об этом врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал в беседе с 5-tv.ru.

— В настоящий момент не существует понятия «обреченный пациент с запущенной четвертой стадией». Ведь онкологическая наука сейчас учитывает и биологию опухоли, и ее молекулярно-генетические особенности, что дает шанс лечения пациента даже с достаточно распространенным процессом по всему организму, — рассказал онколог Мяснянкин.

По словам медика, для успешного лечения необходимо обращаться к специалисту и проходить полную диагностику всего организма. Только при полном исследовании пациента возможно его избавление от заболевания.

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