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Роспотребнадзор заявил о сложной ситуации с коронавирусом в Крыму
Фото: Pixabay

Роспотребнадзор заявил о сложной ситуации с коронавирусом в Крыму

Юлия Павлушова

Здоровье

Обстановка по коронавирусу в Крыму остается нестабильной. Из-за этого некоторые массовые мероприятия пришлось отменить или перевести в онлайн-формат, сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, цифры заболеваемости вернулись к октябрьскому показателю. Руководитель ведомства отметила, что длинные выходные могут улучшить эпидемиологическую ситуацию.

— После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста — от трех до восьми процентов, и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем, — цитирует Наталью Пеньковскую РИА Новости.

Отдыхающим и жителям Крыма она напомнила, что на полуострове продолжает действовать масочный режим.

За сутки коронавирус в России выявили у 9270 человек.

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