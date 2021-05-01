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Главный христианский праздник года - Пасха в этом году отмечается 2 мая. Дата Светлого Христова Воскресения исчисляется по лунно-солнечному календарю. Пасху отмечают в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, которое случается после дня весеннего равноденствия.

Во всех православных храмах в этот день проводится торжественное богослужение. В некоторых церквях и храмах есть традиция разрешать прихожанам звонить в колокола, в этот день освящают яйца, творожные пасхи и куличи. На Пасху люди приветствуют друг друга фразой: «Христос воскрес!», на что полагается отвечать: «Воистину воскрес!».

Наши предки верили, что на Пасху исцеляются болезни, а девушки в этот день гадали на суженых и делали привороты. В этот день было запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, готовить, ходить хмурым и в плохом настроении. В этот день нельзя быть жадным и отказывать нищим в милостыни.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать на Пасху, 2 мая

Приметы погоды гласили, что если в этот день идет дождь, то июнь будет теплым, а если тепло, то в конце месяца похолодает.

2 мая отмечается Всемирный день тунца.

99 лет назад поженились поэт Сергей Есенин и танцовщица Айседора Дункан.

В этот день родились русский религиозный философ Василий Розанов, писатель Джером Клапка Джером, дирижер Валерий Гергиев, английский футболист Дэвид Бекхэм.

Именины отмечают Виктор, Иван, Дмитрий, Георгий.

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