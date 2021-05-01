Москвичи провели флешмоб в поддержку инициативы Разворотневой снизить плату за ЖКХ

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Москвичи провели оригинальный флешмоб в поддержку инициативы председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОПРФ и правозащитницы Светланы Разворотневой снизить на 30 процентов платежи за услуги ЖКХ. В окнах домов они вывесили оригинальные плакаты с надписями «Хватит переплачивать за услуги ЖКХ. Минус 30%», «ЗА Разворотневу. Мы должны платить за услуги ЖКХ меньше» и другие. «Первомай на удаленке» прошел в нескольких районах столицы.

Ранее правозащитница озвучила ряд мер, которые необходимо предпринять для снижения платы на коммунальные услуги более чем на треть.

— Россияне могут и должны платить за услуги ЖКХ меньше. Для этого необходимо изменить ряд законов и принять некоторые программы. Повышение энергоэффективности домов, отказ от ежегодного повышения тарифов, обеспечение собственникам реального контроля за содержанием своего имущества и средствами, перечисляемыми управляющим компаниям — эти меры позволят не только уменьшить суммы в платежках граждан на 30 процентов и более, но и положительно скажутся на качестве их жизни, — заявила Светлана Разворотнева.

Жители поддержали инициативу правозащитницы.

— В детстве мы ходили с родителями на первомайскую демонстрацию с самодельными плакатами. Однако сейчас пандемия, демонстрации не проводят. Поэтому договорились в социальных сетях с другими людьми провести такую мирную акцию в надежде быть услышанными, — рассказал москвич Иван Курочкин.

По его словам, поддержать Разворотневу граждан побудило желание снизить плату за коммунальные услуги и желание улучшить ситуацию в сфере ЖКХ.

Также Разворотнева выступила за упрощение порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ и возможность их получения плательщиками с долгами.

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