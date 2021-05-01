Постпред России заявил о прогрессе на переговорах по СВПД в Вене

Фото: Пресс-служба Совфеда

На промежуточных итогах очередного раунда консультаций в Вене отмечен устойчивый прогресс, сообщил в своем Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— Совместная комиссия по СВПД подвела промежуточные итоги ведущихся в Вене переговоров. Отмечен устойчивый прогресс, хотя остается немало нерешенных вопросов, — заявил Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на консультациях в столице Австрии.

Также он добавил, что комиссия вновь соберется 7 мая, а эксперты продолжат работу над текстом будущей договоренности.

По словам российского постпреда, при оценке положения дел на венских переговорах по восстановлению СВПД еще рано полностью быть уверенными о хороших результатах, однако есть основания для «все более уверенного оптимизма».

Напомним, что 6 апреля 2021 года в Вене началось заседание совместной комиссии Ирана и международной «пятерки». По результатам очного заседания двум рабочим группам экспертов поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

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