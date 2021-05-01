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Благоустройство сквера у Гольяновского пруда планируют завершить в августе
Фото: Пресс-служба префектуры ВАО

Благоустройство сквера у Гольяновского пруда планируют завершить в августе

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Гольяновский пруд Карта всех событий

На востоке столицы началось масштабное благоустройство сквера у Гольяновского пруда. Об этом в субботу, 1 мая, сообщил префект Восточного административного округа Николай Алешин.

По его словам, территория сквера будет разделена на четыре функциональные зоны. Особое внимание будет уделено спортивному комплексу, который будет состоять из зоны с уличными тренажерами, футбольного поля, площадок для игры в волейбол и баскетбол, а также теннисного корта. Кроме того, по всему периметру парка будут проложены беговые дорожки со специальным резиновым покрытием.

Также в сквере планируют провести озеленение (высадить новые деревья и кустарники — прим. «ВМ»), построить детскую площадку и обустроить пристань для лодок и катамаранов.

Добавляется, что полностью работы по благоустройству сквера будут завершены в августе этого года.

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Гольяновопрудыблагоустройство
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