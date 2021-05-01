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Время бесплатного проката велобайка увеличат в День Победы в Москве
Фото: Анна Быкова

Время бесплатного проката велобайка увеличат в День Победы в Москве

Анастасия Прохорова

Город

Время бесплатного проката велобайка через приложение увеличат 9 мая с 30 до 60 минут, сообщает официальный Telegram-канал столичного Дептранса.

— С приложением «Московский транспорт» пользоваться велопрокатом стало еще проще: покупайте абонементы на сутки, месяц или целый сезон прямо в приложении; все станции велопроката у вас на карте или через кнопку «рядом с вами». А 1 и 9 мая время бесплатного проката велобайка увеличивается с 30 минут до 60, — говорится в сообщении.

Также велобайк можно будет взять на прокат всего за пять рублей в сутки.

Читайте также: Прокат велосипедов и самокатов открылся на территории ВДНХ

пункты проката велосипедовМоскваДень Победы
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