«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за дождя и ветра

Фото: АГН Москва

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в столице и области из-за сильного дождя и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте центра.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Предупреждение о ветре порывами 15–18 метров в секунду действует в Москве с 15:00 воскресенья, 2 мая, до 15:00 вторника, 4 мая. В Подмосковье — с 13:00 воскресенья до 13:00 вторника.

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