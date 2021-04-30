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Гроза и сильный ветер надвигаются на Москву
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Гроза и сильный ветер надвигаются на Москву

Юлия Павлушова

Город

Дождь, грозу и усиление ветра в ближайшие часы ожидают синоптики на территории столицы. Об ухудшении погоды горожан предупредили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По данным ведомства, скорость ветра с порывами составит до 18 метров в секунду. Осадки сохранятся до 9 часов утра 1 мая.

Спасатели призвали водителей увеличить дистанцию на дорогах и значительно снизить скорость движения. Также не рекомендуется парковать машины под деревьями.

Ранее пешеходов призвали соблюдать осторожность на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.

Кроме того, «окно» хорошей погоды пообещали москвичам в начале майских праздников.

Читайте также: Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах вечером в пятницу

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