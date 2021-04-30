Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичных водителей предупредили о непогоде в городе до утра 1 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичных водителей предупредили о непогоде в городе до утра 1 мая

Юлия Павлушова

Город

На территории столицы в ближайшее время ожидается дождь с грозой. По данным синоптиков Росгидромета, в некоторых районах города может усилиться ветер до 18 метров в секунду. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве уточнили, что осадки продлятся до 9 часов утра 1 мая. Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.

— Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, — почеркнули в ведомстве.

Ранее москвичей предупредили о затруднениях на дорогах вечером в пятницу.

Читайте также: Синоптик предупредил о ливне и сильном ветре в Москве вечером 30 апреля

погода в Москведождьнепогода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте