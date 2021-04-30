Столичных водителей предупредили о непогоде в городе до утра 1 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На территории столицы в ближайшее время ожидается дождь с грозой. По данным синоптиков Росгидромета, в некоторых районах города может усилиться ветер до 18 метров в секунду. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве уточнили, что осадки продлятся до 9 часов утра 1 мая. Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.

— Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, — почеркнули в ведомстве.

Ранее москвичей предупредили о затруднениях на дорогах вечером в пятницу.

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