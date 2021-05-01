Назван топ-5 женщин, по знаку зодиака склонных к изменам и истерикам

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Астрологи рассказали о представительницах знаков зодиака, которые склонны к истерикам и изменам.

Лев

Представительницы этого знака зодиака по своей натуре эмоциональны и переменчивы. Такая женщина может быть тихой и умиротворенной, а уже минуту спустя готова порвать в клочья. К изменам дамы этого знака склонны в меньшей степени, но порой могут «наставить рога» своему возлюбленному.

Телец

На первый взгляд, девушки этого знака очень спокойные. Но при более близком знакомстве они открывают свое истинное лицо. Веселье у них легко переходит в истерику, а вывести из себя может любая мелочь. Утешение на стороне Тельцы ищут, когда разочаровываются в супруге. Поводом для измены может стать даже бардак в доме.

Овен

Вспышки гнева для этих дам — обычное явление. Они быстро теряют контроль над собой в момент ссоры. Однако они также легко отходят от истерики, но не каждый мужчина захочет такое терпеть. Нередко после бурной ссоры Овны ищут утешения в объятиях любовника.

Рыбы

Рыбы очень эмоциональны и чувствительны. Плакать для них — совершенно нормально, а потому неприятие слез супругом их просто раздражает. Им кажется, что их не понимают, и потому они часто могут разочароваться в своем избраннике. Тогда они легко и беззаботно уходят из семьи.

Скорпион

Эти женщины — настоящие богини войны. Для них истерика — оружие, а потому они и часто управляют супругами с помощью слез и обвинений. Вывести их из себя легко, а вот успокоить — крайне непросто. К тому же Скорпионы прекрасно знают о своей популярности у мужчин и недолго остаются рядом с возлюбленным, сообщает 5-tv.

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