СМИ: Священник напал на посетителя храма в центре Москвы

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В одном из храмов столицы священник ударил посетителя из-за того, что последний сфотографировал иконостас. Об этом сообщают СМИ в субботу, 1 мая.

Инцидент произошел в храме Симеона Столпника, расположенного на Новом Арбате. По словам мужчины, он пришел с другом в церковь и сфотографировал иконостас. Позже к нему подошел священник и без каких-либо предупреждений ударил по телефону, на который производилась съемка.

На просьбу прекратить агрессивное поведение священник ответил, что «это его территория».

Пострадавший мужчина подал заявление в полиции, сообщает Telegram-канал «Подъем».

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