Москвич попытался продать кулич за 10 миллионов рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Житель столицы разместил объявление о продаже кулича за 10 миллионов рублей. Он уверят, что данный кулич является семейной реликвией.

— Этот уникальный кулич сохранился практически в первозданном виде и до сего времени источает аромат ванили, — написано в объявлении.

По словам продавца, кулич был освящен в святом месте. В случае необходимости мужчина согласен на проведение любой экспертизы, сообщает Telegram-канал MSK.

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