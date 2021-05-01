Москвич попытался продать кулич за 10 миллионов рублей
Житель столицы разместил объявление о продаже кулича за 10 миллионов рублей. Он уверят, что данный кулич является семейной реликвией.
— Этот уникальный кулич сохранился практически в первозданном виде и до сего времени источает аромат ванили, — написано в объявлении.
По словам продавца, кулич был освящен в святом месте. В случае необходимости мужчина согласен на проведение любой экспертизы, сообщает Telegram-канал MSK.
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