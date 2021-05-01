Диетолог Стародубова назвала размер безопасной порции кулича

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Пасхальный кулич следует есть в разумных количествах, прежде всего это касается людей, соблюдавших пост. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Эксперт напомнила, что кулич относится к сладкой сдобной выпечке, готовится из муки высшего сорта, дрожжей, яиц, сливочного масла, сахара, с использованием изюма, цукатов, сахарной мастики.

Стародубова отмечает, что если съесть разумную порцию кулича — 100-150 граммов — вреда здоровому человеку это не принесет. Однако лучше, если кулич будет не свежей выпечки, а слегка подсушенным, испеченным накануне.

За праздничным столом следует соблюдать меру и не переедать, особенно тем, кто соблюдал пост. В противном случае вероятны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения, например, тяжесть в желудке, вздутие и метеоризм, цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть.

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