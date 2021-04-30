Диетолог рассказала, как есть сладкое и не полнеть

Фото: pixabay.com

Любители сладостей могут есть десерты без опасений за свою фигуру при соблюдении определенных рекомендаций. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт порекомендовала отдавать предпочтение натуральным продуктам, таким как мармелад, пастила, зефир и джемы. Эти сладости содержат клетчатку, которая сдерживает всасывание сахара. В результате выделяется меньше инсулина, отвечающего за образование жира.

При этом Соломатина предостерегла от увлечения сладостями на фруктозе — она опаснее, чем сахар.

В качестве полезного перекуса диетолог предложила фрукты и ягоды, однако в них много сахара естественного происхождения, поэтому ими тоже не стоит увлекаться.

Чтобы съесть меньше сладкого, нужно как можно дольше держать лакомство во рту для долгого контакта с рецепторами: чем дольше мы будем держать что-то во рту, тем больше будут раздражаться рецепторы, тем больше удовольствия мы будем ощущать.

Если дополнить небольшое количество сладкого большим объемом жидкости, можно получить полноценный перекус, рассказала Соломатина в интервью радио Sputnik.

Ранее эксперт рассказал, как приготовить полезный кулич к Пасхе.

Читайте также: Диетолог рассказала, как влияют на здоровье пищевые красители для яиц