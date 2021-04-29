Эксперт рассказал, как приготовить полезный кулич к Пасхе

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Диетолог дала совет по приготовлению безвредного кулича на Пасху.

— Традиционный рецепт пасхального кулича подразумевает использование белой муки высшего сорта, у которой при производстве удаляется оболочка зерна с полезными свойствами, микроэлементами и витаминами. Сохраняется только ядро зерна, где содержатся глютен, глюковина и «пустые» калории, которые не несут пользы для организма», — рассказала диетолог сервиса Маргарита Макуха.

Эксперт отметила, что в обычном рецепте используется рафинированный сахар, большое количество которого может выводить из организма витамины группы B и кальций. А коровье молоко очень часто не усваивается у многих людей.

Для приготовления полезного кулича потребуются два банана, два яйца, стакан миндальной муки, пятая часть стакана орехов или изюма, половина столовой ложки сахара. Также в тесто можно добавить корицу и молотый имбирь, сообщает РИА Новости.

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